Российская вакцина «Спутник V» может поступить в Швецию уже летом

https://static.news.ru/photo/7fccf4c4-8573-11eb-bc48-96000091f725_660.jpg Фото: Peter Zimmermann/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Швеция может получить препарат для прививания от COVID-19 «Спутник V», созданный в РФ, уже в июне. Об этом сообщил координатор по вакцинации этой страны Ричард Бергстрем.

Он также отметил высокую эффективность российского препарата, пишет газета Aftonbladet. Бергстрем пояснил , что «Спутник V» подойдёт тем, кто решится на прививку в самую последнюю очередь. Российская вакцина будет идти в дополнение к уже существующему плану по прививанию.

Бергстрем назвал использование вакцины «многообещающим» и отметил, что Москва сможет наладить поставки к июню.

Кроме того, европейские СМИ выяснили, что представители Евросоюза готовы начать переговоры с российской стороной по закупкам «Спутника V». Об этом рассказал журналистам чиновник, который занимается этим вопросом. По его словам, для начала переговоров необходимы запросы от четырёх стран.

«Спутник V» стал первым препаратом для вакцинации населения от коронавируса. Он зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года. Помимо «Спутника V» в России зарегистрированы ещё два — «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор») и «КовиВак» (создан специалистами центра Чумакова). Вакцину уже зарегистрировали более чем в 50 государствах.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что представители Евросоюза готовятся к переговорам по закупке отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», несмотря на слухи о сбое препарата как экспортного продукта. Таким образом, беспочвенные разговоры о «русской рулетке» отброшены по нескольким причинам, сообщал NEWS.ru.