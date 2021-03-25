Российская вакцина развалила правительство Словакии

https://static.news.ru/photo/dfab7bee-8d8f-11eb-a91d-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В правительстве Словакии разразился скандал, формальным поводом для которого стала поставка в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Впрочем, как пишут местные СМИ, противоречия были и раньше, а для раскола не хватало лишь последней капли в чаше терпения.

Долго копившиеся разногласия обострились после того, как премьер-министр Игор Матович обеспечил поставку препарата от коронавируса из РФ, не поставив в известность ни партнёров по коалиции, ни президента. Он лично встречал первую партию незарегистрированного в ЕС препарата в аэропорту и в ответ на критику главы государства заявил, что не вернёт вакцину обратно, передаёт Associated Press.

12 марта из-за позиции по «Спутнику V» с должности был снят глава Минздрава Марек Крайчи. Затем в отставку ушёл заместитель премьера и глава Минэкономики Рихард Сулик. 25 марта президент Зузана Чапутова приняла отставку глав МИД Ивана Корчока и Минобразования Бронислава Грюлинга, которые покинули правительство в знак протеста против политики Матовича.

Лидеры коалиционных партий призвали премьера уйти в отставку, так как без этого формирование нового правительства невозможно. О том, что увольнение Матовича неизбежно, заявила и глава государства. Сам Матович выразил готовность покинуть пост, но при этом намерен продолжить работать в составе правительства как один из его членов.

Пока же в кабинете министров проводят временные рокировки. Так, например, было объявлено, что МИД, который не может оставаться без руководителя и взаимодействия с зарубежными партнёрами, временно возглавит министр обороны Ярослав Надь.

Словацкую правительственную коалицию составляют либеральная партия «Свобода и солидарность», либерально-консервативная «За людей» и правоцентристские движения «Обычные люди и независимые личности» и «Мы — семья».

Ранее NEWS.ru писал, что Матович в качестве условия для своего смещения требовал отставки вице-премьера Сулика, главы комитета парламента по здравоохранению Янки Битто, замглавы парламента Юрая Шелиги, а также министра юстиции Марии Коликовой.