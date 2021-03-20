Премьер Словакии назвал условие для своей отставки

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что готов уйти в отставки, если свои должности также покинут ещё четыре политика правящей коалиции, представляющие другие партии.

Наши коалиционные партнёры использовали первую поставку вакцин для развязывания коалиционного кризиса. Сначала требовали ухода главы минздрава, потом моего. Я готов покинуть правительство и действовать в нем как рядовой член, — приводит РИА Новости слова словацкого премьера.