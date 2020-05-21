Рижанина возмутил русский язык в транспорте

https://static.news.ru/photo/eb903704-9bca-11ea-8ac2-fa163e074e61_660.jpg Рига, Латвия Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Житель Риги возмутился объявлением об обязательном ношении масок в общественном транспорте, которое прозвучало на русском языке. На его жалобу был вынужден ответить официальный перевозчик Rīgas satiksme («Рижское сообщение»).

Рижанину объяснили, что половина объявлений делается на латышском языке, ещё по четверти сообщений звучат на русском и английском языках. В Rīgas satiksme также пояснили, что информация на мониторах в транспорте и объявления об остановках делаются только на национальном языке.

Такой ответ не устроил рижанина, который продолжил дискуссию в Twitter.

KÄpÄc @Rigassatiksme_ transportÄ vienigais paziÅojums par maskÄm izskan krievu valodÄ ? Krievu! MÄs jau esam KrievijÄ?? — PatiesÄ«ba ir tur ÄrÄ (@skatsnokoka) May 21, 2020

По какой причине вообще выбрали русский язык? Это не язык ЕС, тут не Россия. Точно так же мог бы быть украинский язык. Или, может быть, китайский? Rīgas satiksme, почему выбор пал именно на этот язык? — задался он вопросом, на который уже не получил ответа.

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