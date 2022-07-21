РИА Новости: ВСУ дистанционно устанавливают «подлые мины» под Харьковом

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Специалист Международного противоминного центра ВС РФ

Вооруженные силы Украины дистанционно минируют территории в Харьковской области при помощи «Лепестков» — мин ПФМ-1, так называемых подлых мин. Как передает корреспондент РИА Новости, союзные силы обнаружили «целые плантации» таких боеприпасов в регионе.

Солдаты прозвали мину «подлой» из-за ее внешнего вида и поражающей силы. Снаряд имеет зеленый корпус, который сложно разглядеть в траве или обломках разрушенных зданий, объяснили военные. Кроме того, при взрыве «Лепестки» способны нанести человеку такие увечья, что без срочной медицинской помощи он может умереть.

Самая крупная заминированная территория находится на границе с Россией в районе села Избицкое. Как рассказали бойцы одного из полков резервистов ЛНР, дистанционное минирование с помощью РСЗО ВСУ применяют постоянно.

Военные добавили, что после того как Избицкое было взято под контроль союзными силами, ВСУ ушли в окрестные леса и отступили за Рубежное. Тем не менее периодически они продолжают использовать тактику «кочующих» минометов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские ВКС нанесли удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады ВСУ в городе Чугуеве Харьковской области. Отмечалось, что противник потерял около 200 военных.