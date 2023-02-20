Reuters: сирена до визита Байдена в Киеве звучала без сообщений об ударах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Агентство Reuters сообщило, что воздушная тревога на территории Украины перед визитом президента США Джо Байдена прозвучала без предварительных сообщений об угрозах ракетных или воздушных ударов со стороны России. Байден и президент Украины Владимир Зеленский встретились под вой сирен.

Во время визита Байдена в Киев над украинской столицей завыли сирены воздушной тревоги, хотя сообщений о российских ракетных или воздушных ударах не поступало, — сообщается в тексте агентства.

До этого СМИ сообщали, что 20 февраля в Киеве перекрыли крупные дороги из-за прибытия иностранных делегаций. Очевидцы засняли в центре города кортеж крупной иностранной делегации. Также они рассказали, что у посольства США в Киеве припарковалось несколько автобусов.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби ранее заявил, что 21 февраля президент США Джо Байден может обратиться к президенту России Владимиру Путину и гражданам страны во время своего визита в Польшу. При этом он не стал уточнять содержание обращения главы США.