Ресурсы «Крымской платформы» перестали обновляться в Сети

Ресурсы саммита «Крымская платформа» в Сети перестали обновляться и публиковать информацию. В частности, аккаунты в Twitter и Facebook проявляли активность в последний раз 10 сентября.

По имеющимся данным, на учреждение саммита «Крымская платформа» было потрачено около семи миллионов гривен. При этом Владимир Зеленский уверял, что площадка будет работать в режиме «24/7».

Саммит «Крымская платформа» состоялся 23 августа 2021 года в Киеве. В нём приняли участие более 40 стран и организаций. Участники обсуждали, каким образом Украина может вернуть контроль над полуостровом.

Крым вошёл в состав РФ после проведённого там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает полуостров своей, «временно оккупированной территорией». Большинство западных стран также считают, что Россия незаконно «оккупировала» полуостров.

Ранее стало известно, что Зеленский намерен обсудить с генсеком ООН увеличение поддержки «Крымской платформы». Глава Украины и Антониу Гутерриш поговорят о том, как усилить роль всемирной организации в поддержке территориальной целостности Украины.