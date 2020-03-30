https://static.news.ru/photo/ad60ad20-7257-11ea-a413-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno Rocha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французские автопроизводители Renault и Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme) приняли решение начать производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает радиостанция France Info, компании начнут выпуск аппаратов уже на этой неделе. Они будут создавать ряд деталей на 3D-принтерах из-за того, что промышленное оборудование ещё не готово.

На первом этапе планируется выпускать по 350 аппаратов в неделю. Поточная линия производства будет запущена, как только будет готово оборудование для литья под давлением.

Как ранее писал NEWS,ru, число жертв коронавирусной инфекции во Франции составляет 2606 человек, в реанимационных отделениях находятся 4632 гражданина. Об этом заявил руководитель дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.