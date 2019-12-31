https://static.news.ru/photo/9403f840-2cc6-11ea-9d6a-fa163e074e61_660.jpg Папа Франциск Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин рассказал, что реакция папы римского на попытку женщины притянуть его за рукав «очень человеческая».

По его словам, произошёл самый обычный эпизод, передаёт РИА Новости.

Реакция папы очень человеческая. Тут вопрос к его охране, которая сама не пресекла невежливые жесты со стороны, — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что у понтифика есть образ либерала и милосердного лидера. Однако после случившегося могут появиться политические последствия: встанет вопрос об искренности Франциска и его соответствии медийному образу.

Как ранее писал NEWS.ru, папа римский Франциск едва не получил вывих руки из-за чрезмерно активной женщины, которая схватила его и резко притянула к себе во время общения понтифика с верующими.

По традиции глава Римско-католической церкви приветствовал паломников, прибывших к рождественскому вертепу. Он подавал руку людям, благословлял детей. Однако в какой-то момент решил сделать паузу и отойти в сторону. Женщина, стоявшая в толпе, оказалась разочарована тем, что именно перед ней понтифик отошёл в сторону. Она отчаянно схватила его за руку, резко притянула к себе и попыталась что-то сказать. По лицу Франциска было видно, что такое физическое воздействие причинило ему боль. Он даже был вынужден несколько раз шлёпнуть девушку по рукам, чтобы та ослабила хватку.