Рекордный с мая прирост заражённых коронавирусом зафиксировали на Апеннинах

Число заражений коронавирусом за сутки в Италии составило 629, что стало самым высоким показателем с 23 мая. В течение почти всего июля число новых заражений на Апеннинах находилось в пределах 300 случаев в сутки.
Всего с начала вспышки COVID-19 в стране заразились 253 438 человек,
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Италии наметилась тенденция ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Специалисты не исключают, что в отдельных районах страны вновь придётся вводить жёсткие ограничительные меры.
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