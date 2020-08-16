Рекордный с мая прирост заражённых коронавирусом зафиксировали на Апеннинах

https://static.news.ru/photo/adf261c2-df42-11ea-8f76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valeria Ferraro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число заражений коронавирусом за сутки в Италии составило 629, что стало самым высоким показателем с 23 мая. В течение почти всего июля число новых заражений на Апеннинах находилось в пределах 300 случаев в сутки.

Всего с начала вспышки COVID-19 в стране заразились 253 438 человек, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что за сутки в Италии умерло четыре человека, а общее число летальных случаев достигло цифры 35 392. За сутки выздоровели 314 человек, всего победили инфекцию 203 640 человек. В больницах на Апеннинах остаются 764 пациента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Италии наметилась тенденция ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Специалисты не исключают, что в отдельных районах страны вновь придётся вводить жёсткие ограничительные меры.