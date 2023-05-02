«Раньше надо было думать»: Пушков о зависимости ЕС от Польши Пушков: прием восточноевропейских стран в ЕС похоронил идею автономии

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Сенатор Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что Евросоюз впал в зависимость от Польши и стран Балтии после приема восточноевропейских стран. По его мнению, таким образом ЕС похоронил идею автономии.

Франции раньше надо было думать. Прием восточноевропейских стран в Евросоюз похоронил идею европейской автономии, но в Париже и других столицах старой Европы почему-то об этом вовремя не догадались. Вместо этого сделали себя заложниками новых членов ЕС и теперь впали в зависимость от Польши и прибалтов, — написал Пушков.

Он отметил, что французский генерал Шарль де Голль не смог бы представить себе такое даже в кошмарном сне.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу двигаться к стратегической автономии и перестать подстраиваться под «американский ритм», а также «проснуться» и идти своим путем.

Позже агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Макрон поручил советнику Эммануэлю Бонну совместно с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И начать разработку программы, которая может послужить основой для будущих переговоров между Москвой и Киевом. По информации собеседников агентства, процедура урегулирования может начаться уже летом 2023 года.