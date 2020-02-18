https://static.news.ru/photo/1bc47c94-5276-11ea-8acb-fa163e074e61_660.jpg Румен Радев и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Болгарии Румен Радев и российский лидер Владимр Путин провели телефонные переговоры. Главы стран обсудили совместные проекты в сфере энергетики, а также цену на российский газ.

Надеюсь, что благодаря политической воле, проявленной двумя странами, будут достигнуты взаимовыгодные цены и условия поставки природного газа из России в Болгарию, — заявил болгарский политик в разговоре с Путиным.

Кроме того, Радев подтвердил своё участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передаёт ТАСС.

Ранее Радев призвал Европу наладить отношения с Россией. По его словам, российская сторона уже давно является традиционным партнёром ЕС в различных сферах деятельности, писал NEWS.ru.