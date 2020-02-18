Президент Болгарии Румен Радев и российский лидер Владимр Путин провели телефонные переговоры. Главы стран обсудили совместные проекты в сфере энергетики, а также цену на российский газ.
Надеюсь, что благодаря политической воле, проявленной двумя странами, будут достигнуты взаимовыгодные цены и условия поставки природного газа из России в Болгарию, — заявил болгарский политик в разговоре с Путиным.
Кроме того, Радев подтвердил своё участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
Ранее Радев призвал Европу наладить отношения с Россией. По его словам, российская сторона уже давно является традиционным партнёром ЕС в различных сферах деятельности, писал NEWS.ru.
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