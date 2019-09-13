https://static.news.ru/photo/9dda1e64-d544-11e9-8de7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Верховная рада Украины в первом чтении рассмотрела предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект о мерах подготовки государства к переходу на военное положение. Документ поддержали 316 депутатов парламента при необходимых 226 голосах.

В пояснительной записке к проекту говорится, что он создаст условия для подготовки органов власти и национальной экономики, а также населения и территорий к отпору вооружённой агрессии, ликвидации конфликта.

Законопроект, в частности, закрепит на законодательном уровне необходимость разработки Плана обороны Украины президентом. Именно этот пункт вызвал критику со стороны оппозиции, уверенной в том, что этот план должен рассматриваться на заседании Совета национальной безопасности и обороны, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что официальная газета Верховной рады «Голос Украины» опубликовала закон об отмене депутатской неприкосновенности. Согласно тексту документа, он вступит в силу 1 января будущего года.