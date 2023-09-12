«Путин знает»: в США рассказали об ужасном состоянии ВСУ Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ не способны изолировать Крым

Фото: МО Украины

Украинская армия находится в ужасном состоянии, заявил в интервью YouТube-каналу Judge Napolitano экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, ВСУ также не способны захватить Крым или отрезать полуостров от остальной части России.

Нет никаких признаков того, что Крым получится изолировать. Если ВСУ приблизятся к Крыму или к российскому побережью, то русские не станут это терпеть, они не станут сдерживаться. Путин в курсе, что украинские войска сейчас в ужасном состоянии, — сказал Макгрегор.

12 сентября президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли 71 тысячу человек. По его словам, российская армия уничтожила 543 танка и 18 тысяч бронемашин. Президент добавил, что Украина не смогла достичь своих заявленных целей наступления.

Как заявили в Минобороны России, украинские военные несут большие потери и не могут закрепиться в населенном пункте Опытное, который находится к северу от Донецка. В ведомстве подчеркнули, что ВС России продолжают уничтожать живую силу и технику ВСУ. Село Опытное продолжает находиться под контролем российских сил.