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Путин назвал украинцев и русских одним народом

12:43, 30 июня 2021
Фото: Zuma/ТАСС

Российский президент Владимир Путин 30 июня в ходе прямой линии заявил, что считает русских и украинцев одним народом.

Главу государства спросили, по какой именно причине Украина не входит в список недружественных государств РФ.

Украина не входит в список недружественных стран, потому что я не считаю украинский народ недружественным. Я вообще считаю русских и украинцев одним народом, — сказал президент.

При этом Путин добавил, что официальный Киев сегодня явно недружественно относится к Москве. Политик также прокомментировал украинский законопроект, в котором русские не указаны как коренной народ. По его словам, «это уму непостижимо». Кроме того, Путин сообщил, что напишет аналитическую статью про историю России и Украины.

NEWS.ru ведёт текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином сказал, что Россия и Китай вывели двусторонние отношения на беспрецедентную высоту. Президент РФ отметил, что за последние 20 лет странам удалось существенно нарастить внешнеполитическое взаимодействие. Российско-китайское сотрудничество играет стабилизирующую роль в мировых вопросах на фоне усиливающейся геополитической турбулентности. Также он считает важным отсутствие территориальных претензий между РФ и КНР.

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