Путин назвал украинцев и русских одним народом

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Чешские правоохранительные органы пока не собрали достаточно доказательств, чтобы можно было начать уголовное дело о взрывах во Врбетице. Об этом в разговоре с журналистами сообщил глава Национального управления по борьбе с оргпреступностью (НУБОП) Йиржи Мазанек. Так он ответил на вопрос, почему обвинение по указанному делу ещё не выдвинуто. Сведения передаёт РИА Новости.

Относительно срока окончания расследования Мазанек сказал, что его сейчас ещё трудно обозначить. В этом деле многое будет зависеть от некоторых международных соглашений. В качестве удовлетворительного крайнего срока он назвал конец...