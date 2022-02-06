Путин обратился к Макрону на «ты» при обсуждении Украины

Президент России Владимир Путин обращался на «ты» к своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону во время их переговоров Москве. Лидер Франции в свою очередь назвал главу российского государства по имени без отчества — Владимир, передаёт РИА Новости.

Путин обсуждал с Макроном кризис на Украине. Президент РФ отметил, что ранее стороны довольно подробно обсуждали этот вопрос по телефону.

Знаю, что у тебя есть свои соображения на этот счёт. Очень рад возможности встретиться и в личном формате всё это обсудить. Добро пожаловать! — сказал российский лидер.

В самом начале переговоров Путин поприветствовал коллегу словами «очень рад тебя видеть, дорогой Эммануэль». Макрон неформально ответил российскому лидеру и назвал его просто по имени — Владимир.

Также в начале встречи случилась небольшая заминка. Президенты не сразу поняли, как будет осуществляться перевод — через переводчика или наушники. Путин уточнил, что политикам придётся надеть наушники, и после этого переговоры начались.

В Кремле 7 февраля проходят переговоры российского лидера Владимира Путина и французского президента Эммануэля Макрона. Глава РФ отметил усилия своего коллеги в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. По словам Путина, Франция в последние десятилетия принимает самое активное участие в решении вопросов европейской безопасности. Глава российского государства также отметил, что это было с самого начала новейших отношений двух стран.

Президент РФ подчеркнул, что Франция принимала участие в разрешении кризиса, возникшего после нападения Грузии на Южную Осетию, в выработке минских договорённостей, а также в реализации «нормандского формата».