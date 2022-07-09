Пушилин рассказал, как будет выстраиваться логистика между ДНР и Крымом Пушилин: логистика ДНР и Крыма будет выстраиваться через Азовское море

Фото: dan-news.info

Денис Пушилин

Логистические цепочки между Крымом и Донбассом будут идти через Азовское море, заявил глава Донецкой республики Денис Пушилин. Он также подчеркнул важность донецко-крымского взаимодействия на встрече со своим коллегой Сергеем Аксеновым. Расстояние, отделяющее Крым от Донецка, составляет 529,4 км по сухопутному маршруту.

Для нас взаимодействие с Крымом крайне важно..., это в том числе и логистика, которая будет выстраиваться сейчас через внутреннее российское море — через Азовское море, — заявил Пушилин.

Ранее сообщалось, что с 1 июля из Крыма в Херсон и Запорожье будут ходить автобусы. Они будут курсировать ежедневно по маршрутам Симферополь — Херсон, Симферополь — Мелитополь, Симферополь — Бердянск. По первым двум направлениям стоимость проезда составит 1300 рублей, до Бердянска и обратно — 1800 рублей.

До этого стало известно, что национальные водительские права граждан ЛНР, ДНР и Украины будут заменять на российские без проведения экзаменов. Сотрудники правоохранительных органов в городе Мелитополе Запорожской области начали предупреждать водителей о том, что регион постепенно переходит на российские правила дорожного движения.