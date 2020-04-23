Пушилин подписал указ о переименовании Донецка в Сталино

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Город Донецк переименуют в Сталино на время празднования памятных дат Великой Отечественной войны. Соответствующий указ подписал глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Согласно документу, наименование «город Сталино» будет использоваться наряду с современным названием 9 мая, 22 июня, а также 8 сентября – в день освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

Минкультуры и Министерству молодёжи, спорта и туризма ДНР поручено организовать акции для популяризации исторического наименования города, говорится в указе, опубликованном на сайте правительства республики.

Донецк носил название Сталино в период с 1929 по 1961 годы.

Ранее NEWS.ru писал, что Пушилин предложил сделать русский единственным государственным языком в ДНР. Свою инициативу он объяснил интенсивным интеграционным процессом с Россией.