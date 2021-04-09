Хотят войны: Пушилин оценил действия украинских военных в Донбассе

https://static.news.ru/photo/b560ed54-996c-11eb-b3bc-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/armsnews

Украина завершает подготовку к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. Такое мнение высказал глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он в очередной раз указал на то, что Киев стягивает к линии разграничения большое количество боевой техники и солдат.

Это не только наши данные, об этом говорят и отчёты ОБСЕ. Также стянуто достаточно большое количество личного состава. Такого не было очень-очень давно. По сути, сейчас ситуация говорит о том, что Украина готова к эскалации, полномасштабным боевым действиям, — сказал Пушилин в эфире телеканала РБК.

Рассуждая о том, следует ли расценивать такие действия как «бряцание оружием», глава ДНР отметил, что в нынешней ситуации, когда Украина «практически нищая», тратить столько ресурсов на это было бы «сверхглупо». В противном случае это очень дорого обойдётся Киеву, добавил он.

Сейчас в Донбассе формально действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия, которые предусматривают полный запрет ведения огня, размещение вооружения в населённых пунктах и поблизости от них, а также наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Приказы о прекращении стрельбы должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Несмотря на это, обе стороны конфликта сообщают об участившихся обстрелах. С наступлением 2021 года ситуация в регионе существенно осложнилась.

Ранее, как писал NEWS.ru, Пушилин заявил, что Донбасс не хочет войны и сделает всё возможное, чтобы избежать этого. В то же время главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак назвал неприемлемым силовой вариант восстановления власти Киева на неподконтрольных территориях.