Хотят войны: Пушилин оценил действия украинских военных в Донбассе

Украина завершает подготовку к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. Такое мнение высказал глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Он в очередной раз указал на то, что Киев стягивает к линии разграничения большое количество боевой техники и солдат.
Это не только наши данные, об этом говорят и отчёты ОБСЕ. Также стянуто достаточно большое количество личного состава. Такого не было очень-очень давно. По сути, сейчас ситуация говорит о том, что Украина готова к эскалации, полномасштабным боевым действиям, — сказал Пушилин в эфире телеканала РБК.
Рассуждая о том, следует ли расценивать такие действия как «бряцание оружием», глава ДНР отметил, что в нынешней ситуации, когда Украина «практически нищая», тратить столько ресурсов на это было бы «сверхглупо». В противном случае это очень дорого обойдётся Киеву, добавил он.
Сейчас в Донбассе формально действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия, которые предусматривают полный запрет ведения огня, размещение вооружения в населённых пунктах и поблизости от них, а также наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Приказы о прекращении стрельбы должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Несмотря на это, обе стороны конфликта сообщают об участившихся обстрелах. С наступлением 2021 года ситуация в регионе существенно осложнилась.
Ранее, как писал NEWS.ru, Пушилин заявил, что Донбасс не хочет войны и сделает всё возможное, чтобы избежать этого. В то же время главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак назвал неприемлемым силовой вариант восстановления власти Киева на неподконтрольных территориях.