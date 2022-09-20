Пушилин: ДНР сохранит свое название, если станет субъектом России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Флаг ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что республика сохранит свое название, если войдет в состав России, сообщает ТАСС.

Ранее Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав Российской Федерации в случае положительного решения по итогам референдума. По словам главы республики, народ Донбасса заслужил это.

До этого сообщалось, что референдум о вхождении ДНР в состав России состоится с 23 по 27 сентября. Пушилин рассказал, что голосование будет смешанным. Чтобы избежать скопления людей, основная его часть будет происходить в режиме онлайн, и один день будет выделен для тех, кто хочет лично посетить участки.