20 января 2026 в 16:13

«Публичная анафема»: посол рассказал, как в Дании относятся к торговле с РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дания бойкотирует на территории страны продукцию фирм, которые не уходят с российского рынка, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин в интервью ТАСС. По его словам, Копенгаген ужесточает меры по недопущению попадания датских товаров в Россию через третьи страны.

Датские власти последовательно ужесточают меры по недопущению попадания датских товаров в Россию через третьи страны. Те немногочисленные датские компании, которые отделяют политику от бизнеса и мужественно остаются в России, предаются публичной анафеме, а их продукция подвергается в Дании бойкоту, — отметил посол.

Ранее американская сеть Pizza Hut зарегистрировала два товарных знака в России. Компания подала заявки еще в апреле 2024 года. По информации из базы Роспатента, «Пицца Хат Интернэшнл» получила права на товарные знаки до 2034 года. Они могут применяться для предоставления услуг ресторанов быстрого питания. Кроме того, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в РФ товарные знаки «Биг Тейсти» и «МакДоставка».

