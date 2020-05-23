Протестующие против политики Зеленского пришли к его дому

https://static.news.ru/photo/d4330b1c-9dc9-11ea-826f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Протестующие, недовольные политикой украинского президента Владимира Зеленского, пришли под окна его дома.

Участники акции спели национальный гимн и повесили на ограду плакат с надписью «Год Зеленского — год реванша».

По данным киевской полиции, в акции участвуют порядка тысячи человек. Демонстрация проходит мирно и без правонарушений.

Аналогичные протесты должны состояться ещё в 30 украинских городах, в числе которых Львов, Одеса, Полтава, Чернигов и другие, сообщает Hromadske.

Как ранее писал NEWS.ru, акция началась на площади Независимости. Первоначально там собрались несколько сотен человек. Они требуют от президента возобновления политики на сближение с Евросоюзом и НАТО, освобождения задержанных майдановцев, а также прекращения «политики капитуляции перед Россией» в Донбассе.