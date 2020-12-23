Прорыв блокады: почему Франция впустила к себе британский коронавирус

После двухдневной блокады Франция решила открыть автомобильное и железнодорожное сообщение с Великобританией, которое было прекращено из-за обнаружения более заразного штамма коронавируса. Но на континент согласились пустить только граждан Евросоюза, обладателей вида на жительство и представителей ключевых категорий работников, в том числе дальнобойщиков. Эксперты предупреждают, что блокада острова была изначально обречена на провал, так как новый вариант коронавируса, весьма вероятно, давно просочился за пределы Великобритании.

С 7 утра 23 декабря тоннель под Ла-Маншем, соединяющий Францию и Великобританию, снова был открыт. Однако на то, чтобы ликвидировать пробку из более четырёх тысяч грузовиков, образовавшуюся в британском Дувре, вероятно, уйдёт несколько дней. Дело в том, что дальнобойщиков Французская Республика согласилась пустить только при условии наличия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. На проведение этого исследования обычно уходит около суток, не говоря уже о том, что тестирование в полевых условиях затруднительно.

Британский премьер-министр Борис Джонсон отдал распоряжение задействовать армию в масштабном тестировании водителей. По его утверждению, силами солдат Британия сможет обеспечить необходимыми документами до шести тысяч водителей в день. Исследования проводятся за счёт британской стороны, но затраты на них всё равно значительно меньше, чем потенциальные потери компаний-транспортировщиков.

Сообщается, что французский президент Эммануэль Макрон принял решение о возобновлении наземного сообщения с Британией под давлением Еврокомиссии, с главой которой Борис Джонсон дважды разговаривал по телефону 21 декабря. Тем временем застрявшие на границе дальнобойщики видят в случившемся стремление Европы отомстить Британии за Brexit.

Это всё из-за Brexit, — поделился своим мнением с газетой The Sun водитель грузовика Джорди Питер Грэм. — Не думаю, что это хоть как-то относится к вирусу. Франция пытается шантажировать нас, чтобы мы заключили сделку. Но Борис не должен поддаваться.

Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global look Press

Ограничения на авиасообщение с Великобританией, наложенные другими странами, остаются в силе. Одним из немногих крупных государств мира, которые не стали отменять авиарейсы, стали США. Как подчеркнул глава американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, эти меры излишни, так как новый штамм коронавируса, названный на 70% более заразным, чем ранее известные, уже мог проникнуть в Новый Свет.

Не думаю, что такой драконовский подход необходим, — заявил учёный в эфире PBS. — Считаю, что нам нужно серьёзно рассмотреть возможность введения обязательного тестирования прибывающих из Соединённого Королевства.

Новый вариант коронавируса уже был обнаружен в Нидерландах, Дании и Австралии, и вероятность того, что сегодня он свободно циркулирует по Европе, довольно высока. Поэтому европейские специалисты также считают бесполезным закрытие границ. Тем более что впервые данная мутация была зафиксирована в Англии в конце сентября и с тех пор беспрепятственно гуляла как минимум по Британии, пока масштаб угрозы не стал очевиден не только Лондону, но и его соседям на континенте.

Это идиотизм, — заявил The New York Times директор Университетской клиники Тюбингена в Германии Петер Кремснер. — Если бы этот мутант был только на острове, тогда бы закрытие границ с Англией, Шотландией и Уэльсом имело бы смысл. Но если он уже распространился за их пределы, нам придётся бороться с ним везде.

Тем не менее Европа хорошо помнит уроки первой волны пандемии. Когда коронавирус был обнаружен в Италии, другие европейские страны отказались немедленно перекрыть с ней границы, что привело к распространению заболевания по всему континенту. Теперь же Евросоюз, с трудом выдерживающий вторую волну инфекции, не хочет лишний раз рисковать.