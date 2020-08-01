На Украине ухудшился прогноз по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/d6674e6e-d426-11ea-a7a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о ситуации с коронавирусом в стране. По его словам, прогнозы о распространении COVID-19 ухудшаются.

По его словам, один из немногих способов сдержать ситуацию — карантинные мероприятия, передаёт «Интерфакс-Украина».

Когда месяц назад мы впервые презентовали наши прогнозы, Украина двигалась по «жёлто-зелёному» сценарию. Сейчас наша динамика чётко отражает «жёлтый» сценарий, — подчеркнул он.

Сейчас власти ориентируются на прогнозы, согласно которым в стране будет зафиксировано 400 тысяч случаев заражения и погибнут четыре тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, новые правила адаптивного карантина по коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) вступили в силу на Украине 1 августа 2020 года. Регионы страны разделили на четыре зоны в зависимости от эпидситуации: «зелёную», «жёлтую», «оранжевую» и «красную». На их территории действуют разные ограничительные меры.