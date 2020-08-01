На Украине ухудшился прогноз по коронавирусу

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о ситуации с коронавирусом в стране. По его словам, прогнозы о распространении COVID-19 ухудшаются.
По его словам, один из немногих способов сдержать ситуацию — карантинные мероприятия, передаёт «Интерфакс-Украина».
Когда месяц назад мы впервые презентовали наши прогнозы, Украина двигалась по «жёлто-зелёному» сценарию. Сейчас наша динамика чётко отражает «жёлтый» сценарий, — подчеркнул он.
Сейчас власти ориентируются на прогнозы, согласно которым в стране будет зафиксировано 400 тысяч случаев заражения и погибнут четыре тысячи человек.
Как писал NEWS.ru, новые правила адаптивного карантина по коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) вступили в силу на Украине 1 августа 2020 года. Регионы страны разделили на четыре зоны в зависимости от эпидситуации: «зелёную», «жёлтую», «оранжевую» и «красную». На их территории действуют разные ограничительные меры.
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