«Прогнивший институт»: в Британии задумались об отказе от монархии

Откровенное интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри спровоцировало призывы отказаться от монархии. Политические движения в Соединённом Королевстве использовали обвинения в адрес королевской семьи для того, чтобы оживить дискуссии о переходе к республиканской форме правления. NEWS.ru разобрался, насколько популярны британские республиканцы, кого они хотят сделать главой государства и почему считают Виндзоров слишком расточительными.

Аналитики называют интервью Гарри и Меган самым серьёзным ударом по британской монархии за последние годы. В нём внук Елизаветы II рассказал, что его отец принц Чарльз перестал отвечать на звонки, когда Гарри искал у него помощи. Его супруга Меган Маркл, в свою очередь, заявила о расизме и травле в королевской семье, которые вызвали у неё желание покончить с собой. После того как пара решила переехать в Америку, Виндзоры перекрыли им доступ к своим финансам, и первое время они жили на деньги, которые Гарри получил в наследство от своей матери.

Принц Гарри и Меган Маркл Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Букингемский дворец пока не отреагировал на интервью, но незадолго до даты его трансляции начал официальное расследование по поводу обвинений дворцовой прислуги в унижениях со стороны Меган Маркл. Взаимные претензии грозят втянуть королевскую семью в затяжной скандал, подтачивающий их репутацию.

Они (Гарри и Меган. — NEWS.ru) выдвинули серьёзные обвинения, главным образом касающиеся расизма, — заявил NBC историк и эксперт по монархии Эндрю Робертс. — Это повредит имиджу Британии за рубежом, её так называемой мягкой силе.

Однако проблемы королевской фамилии не ограничатся потерей влияния за границей. В Соединённом Королевстве громче зазвучали призывы отказаться от монархической формы правления в пользу республики. Хэштег #ОтменитьМонархию быстро стал одним из самых популярных в Twitter, набрав более 70 тыс. сообщений за полдня. Общественный гнев обратила в свою пользу британская организация Republic, ведущая кампанию за переход к республике.

Монархия только что подверглась самому серьёзному кризису с момента отречения от престола [Эдуарда VIII] в 1996 году, — прокомментировал интервью Гарри и Меган глава Republic Грэм Смит. — Ради Британии и молодых представителей королевской семьи прогнивший институт должен уйти в прошлое.

Осторожно высказались по поводу неурядиц в королевской семье и в партии лейбористов. Её предыдущий лидер Джереми Корбин открыто поддерживал республиканскую форму правления, но единого мнения по этому поводу в самой партии нет. Поэтому нынешний глава британских левых Кейр Стармер лишь подчеркнул необходимость реформ в правящей династии и в их отношениях с обществом.

theroyalfamily/instagram.com

Весьма печально видеть королевскую семью в подобном смятении, — заявил Кейр Стармер. — Слишком много лет мы охотно игнорировали и откладывали эти вопросы в долгий ящик.

Власть британской короны была поставлена под сомнение и в независимых странах, формально возглавляемых Елизаветой II. Так, премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн спросили, может ли её страна стать республикой.

Я уже говорила, что не вижу желания новозеландцев внести значительные изменения в наши конституционные договорённости, и я не ожидаю быстрых изменений в этой области, — ответила Ардерн.

Приверженцы отказа от владычества Виндзоров апеллируют к тому, что королевская фамилия, по неофициальным подсчётам, отнимает у налогоплательщиков 375 млн фунтов стерлингов ежегодно, включая траты на организацию визитов, ложащиеся на местные органы власти, охрану и ренту от принадлежащих им поместий. При этом финансы королевской семьи непрозрачны: достоверно известно лишь то, о чём они отчитываются сами. Кроме того, плюсы от монархической формы правления, по мнению движения Republic, неочевидны. Вклад действующей монархии в развитие туризма сложно оценить. Например, королевские свадьбы в 1981-м и 1986-м, по их данным, не привели к росту доходов от этой отрасли.

Британские республиканцы предлагают заменить королеву избранным президентом. Они считают, что это создаст необходимый баланс сил между правительством и парламентом, убрав перекос в сторону законодательной ветви власти. Что же касается членов королевской семьи, то их предлагается уравнять в правах с остальными британскими гражданами, отняв у них возможность вмешиваться в политику.

theroyalfamily/instagram.com

Аргументов сторонникам республики добавляет недавнее расследование , проведённое газетой The Guardian. Её журналисты выяснили: расхожее представление о том, что Елизавета II царствует, но не правит, не совсем верно. На протяжении царствования она несколько раз использовала процедуру «королевского согласия», чтобы «зарубить» нежелательные для себя законопроекты.

Парламент Великобритании обязан уведомлять монарха о планируемых изменениях в законодательстве, которые могут затронуть интересы королевской семьи. Королева не имеет права заблокировать инициативу лично, но может задействовать лоббистов, чтобы убедить законодателей не идти против её воли. Например, так произошло в 1973 году, когда Букингемский дворец добился для себя исключений в законе, направленном на увеличение прозрачности рынка акций. Если бы его приняли в первоначальном виде, информация о реальном размере состояния короны стала бы доступна публике.

Популярность монархии в Великобритании в разные годы колебалась на уровне 60–80% в зависимости от происходящего в королевской семье. Самый низкий рейтинг за последние годы был зафиксирован в 2005 году, когда принц Чарльз женился на Камилле Паркер-Боулз. Тогда поддержка монархии упала до 65%, а сторонники республики составили 22%. Но в 2012 году количество республиканцев сократилось до 13%. Не исключено, что откровения Гарри и Меган качнут весы в пользу республиканцев, однако всё равно маловероятно, что они составят большинство британцев.