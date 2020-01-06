Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о поиске возможных альтернатив Минским соглашениям.
Давайте откровенно говорить. Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, или процесс разведения войск продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы Минску, — приводит его слова «Страна.ua».
По мнению политика, выборы в «народных республиках» должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Вадим Пристайко принял участие в лондонском саммите НАТО. В ней, помимо министра Украины, также приняли участие министры обороны Эстонии и Литвы вместе с грузинским министром иностранных дел.