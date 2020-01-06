Фото: UkraineMFA/facebook.com

Депутат Верховной рады партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко сообщил, что бюджет Украины на 2020 год придётся корректировать, так как долг страны за три месяца увеличился более чем на $717 млн.

В результате политики правительства и НБУ в последние 3 месяца долг Украины увеличился на 17 миллиардов гривен (около $717,3 млн), — цитирует заявление политика пресс-служба партии. Бойко считает, что в...