Принца Филиппа похоронили временно, ждут смерти королевы

https://static.news.ru/photo/ef8fd034-9d91-11eb-82d5-96000091f725_660.jpg Фото: Annegret Hilse / SVEN SIMON/Global Look Press

Временное захоронение принца Филиппа в фамильном склепе возле часовни Святого Георгия в нижнем дворе Виндзорского замка потревожат после смерти его супруги, королевы Елизаветы II. Такое решения приняла королевская семья.

Пока же Филипп покоится в свинцовом гробу и ждёт «переезда» в последнее пристанище, сказано на официальном сайте королевской семьи Великобритании.

Королевская чета вновь воссоединится в усыпальнице Мемориальной часовни короля Георга VI.

Ранее стало известно, что принц Гарри приехал на похороны дедушки без своей супруги Меган Маркл.

Как писал NEWS.ru, оказалось, что несмотря на весьма неоднозначную репутацию герцогини Сассекской при дворе, из-за чего отношение королевской семьи к ней оставляет желать лучшего, королева не обиделась на супругу внука. Она с пониманием отнеслась к беременной женщине. Возможно, так произошло ещё и потому, что Маркл выразила душевные соболезнования Елизавете II в связи с кончиной мужа монарха.