Стала известна реакция Елизаветы II на отказ Маркл ехать на похороны принца

https://static.news.ru/photo/0e36c798-9d2b-11eb-ac7d-96000091f725_660.jpg Елизавета II Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стала известна реакция британской королевы Елизаветы II на отказ жены принца Гарри Меган Маркл ехать на похороны скончавшегося принца Филиппа. Об этом сообщает Daily Mail.

Оказалось, что несмотря на весьма неоднозначную репутацию герцогини Сассекской при дворе, из-за чего отношение королевской семьи к ней оставляет желать лучшего, королева не обиделась на супругу внука. Она с пониманием отнеслась к беременной женщине. Возможно, так произошло ещё и потому что Маркл выразила душевные соболезнования Елизавете II в связи с кончиной мужа монарха.

Решение пропустить похороны далось жене принца Гарри непросто. Меган Маркл поддерживала с принцем Филиппом хорошие отношения и тепло относилась к нему. В результате, решение о поездке на похороны принимал герцог Сассекский.

Принц Филипп умер 9 апреля. Он не дожил до 100 лет два месяца и один день. Королева Елизавета II опубликовала последние прощальные слова, посвящённые мужу. Супруги прожили в браке 73 года.

Ранее NEWS.ru писал, что герцогиня Сассекская решила не посещать похороны принца Филиппа, который умер в возрасте 99 лет, чтобы не оказаться в центре внимания. Об этом журналистам рассказали друзья Меган Маркл.