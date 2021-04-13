Названа причина отказа Меган Маркл ехать на похороны принца Филиппа

https://static.news.ru/photo/09a12ab6-9c72-11eb-b296-96000091f725_660.jpg Меган Маркл Фото: Cbs/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Герцогиня Сассекская решила не посещать похороны принца Филиппа, который умер в возрасте 99 лет, чтобы не оказаться в центре внимания. Об этом журналистам рассказали друзья Меган Маркл.

Ещё одной причиной стал совет семейного доктора, который не рекомендовал девушке лететь через Атлантику и обратно, ведь она находится на шестом месяце беременности. Утверждается, что решение пропустить похороны далось ей непросто. Меган Маркл поддерживала с принцем Филиппом хорошие отношения. Близкий друг герцогини заявил, что в итоге решение о поездке принимал принц Гарри, сообщает Daily Mail.

По словам собеседника издания, Меган Маркл считает, что сейчас всем членам королевской семьи следует забыть прошлые разногласия и помириться. Именно так хотел покойный принц Филипп. Герцогиня Сассекская даже готова простить королевскую семью, хотя ранее обвиняла её членов в игнорирование проблем.

Принц Гарри приехал на похороны деда. Он находится на пятидневном карантине в коттедже Фрогмор. Принц попадёт на траурную церемонию в любом случае, поскольку по указу правительства страны прибывшие из-за границы смогут посещать похороны членов семьи и друзей.

Принц Филипп умер 9 апреля. Он не дожил до 100 лет два месяца и один день. Королева Елизавета II опубликовала последние прощальные слова, посвящённые мужу. Супруги прожили в браке 73 года.

Как писал NEWS.ru, незадолго до смерти у принца Филиппа произошёл эмоциональный разговор со старшим сыном принцем Чарльзом. Он попросил позаботиться об Елизавете II. Диалог отца и сына состоялся в лондонской больнице, где проходил лечение принц.