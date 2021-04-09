Принц Филипп попросил Чарльза позаботиться о королеве после его ухода

https://static.news.ru/photo/a476f5da-9b54-11eb-853d-96000091f725_660.jpg Принц Филипп Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

У принца Филиппа незадолго до смерти произошёл эмоциональный разговор со своим старшим сыном, принцем Чарльзом. В ходе беседы он попросил его позаботиться о королеве Елизавете II. Об этом в разговоре с журналистами рассказал биограф королевской семьи Роберт Джобсон.

По его словам, диалог отца и сына состоялся в лондонской больнице, где проходил лечение принц. Незадолго до кончины он сказал Чарльзу, чтобы тот позаботился о матери после его ухода.

Он также рассказал о том, как Чарльз должен вести королевскую семью в предстоящие годы, — сообщил Джобсон.

Именно этим разговором можно объяснить, почему принц Уэльский покидал медицинское учреждение в Лондоне в столь печальном состоянии и со слезами на глазах, пишет The Sun.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер 9 апреля на 100-м году жизни. В браке с Елизаветой II он прожил более 70 лет. В связи с его кончиной в стране объявили национальный траур. Государственные флаги будут приспущены вплоть до похорон принца. Их дата пока не называется. В этот период не будут приниматься законы, поскольку овдовевшая королева отложит государственные дела.

Накануне власти Великобритании определились с датой похорон принца Филиппа. Погребение состоится 17 апреля в Виндзоре.

Как ранее передавал NEWS.ru, герцог Йоркский Эндрю рассказал о состоянии своей матери после смерти её мужа и его отца.