https://static.news.ru/photo/a2820a5c-428c-11ea-bb4e-fa163e074e61_660.jpg Принц Эндрю Фото: Andrew Mccaren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сына Елизаветы II принца Эндрю озадачили и разозлили слова американской стороны о том, что он отказывается сотрудничать с властями США. ФБР и федеральные прокуроры расследуют дело покойного миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинённого в вовлечении несовершеннолетних в занятия проституцией.

Прокурор Джеффри Берман заявлял, что друг Эпштейна принц Эндрю в рамках расследования «обеспечил нулевое сотрудничество». Близкий к члену британской королевской семьи источник сообщил, что это утверждение далеко от правды, отмечает Daily Mail.

По словам собеседника издания, сын британской королевы был бы счастлив поговорить со следователями, однако с ним никто не контактировал.

Он недоволен тем, как это изобразили, и недоумевает, почему это было сказано в Нью-Йорке. Кажется, некоторые люди торопят события, — приводит газета слова источника.

Ранее прокурор Берман сообщил, что власти США обращались к юристам сына Елизаветы II, так как хотели допросить их клиента, но встреча с принцем Эндрю так и не состоялась. Сам сын королевы Великобритании в ноябре 2019 года заявлял о готовности, в случае необходимости, сотрудничать с представителями любых правоохранительных органов, ведущих расследование, писал NEWS.ru.