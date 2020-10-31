Принц Уильям переболел коронавирусом в апреле

https://static.news.ru/photo/691649ee-1cd0-11eb-8191-fa163e074e61_660.jpg Принц Уильям Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Герцог Кембриджский принц Уильям заразился коронавирусом в апреле 2020 года, но решил не афишировать своё заболевание, чтобы никого не волновать.

Лечением принца занимались дворовые врачи, он самоизолировался в семейном доме Анмер Холл в Норфолке, пишет The Sun.

За время самоизоляции он провёл 14 телефонных переговоров и встреч по видеосвязи.

По данным источника издания, вирус на некоторое время «сбил с ног» герцога Кембриджского, в какой-то момент у него начались проблемы с дыханием, и его кружение было «изрядно напугано».

Так как незадолго до принца коронавирусом заболели премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и принц Чарльз, Уильям решил, что известия о его инфицировании приведут население в состояние паники.

Как писал NEWS.ru ранее, заместитель председателя правительства Башкирии, министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова рассказала о заражении COVID-19.