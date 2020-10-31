Принц Уильям переболел коронавирусом в апреле

Герцог Кембриджский принц Уильям заразился коронавирусом в апреле 2020 года, но решил не афишировать своё заболевание, чтобы никого не волновать.
Лечением принца занимались дворовые врачи, он самоизолировался в семейном доме Анмер Холл в Норфолке,
За время самоизоляции он провёл 14 телефонных переговоров и встреч по видеосвязи.
По данным источника издания, вирус на некоторое время «сбил с ног» герцога Кембриджского, в какой-то момент у него начались проблемы с дыханием, и его кружение было «изрядно напугано».
Так как незадолго до принца коронавирусом заболели премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и принц Чарльз, Уильям решил, что известия о его инфицировании приведут население в состояние паники.
Как писал NEWS.ru ранее, заместитель председателя правительства Башкирии, министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова рассказала о заражении COVID-19.