Принц Гарри назвал жену Карла III опасной злодейкой Принц Гарри назвал королеву-консорта Камиллу опасной злодейкой

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Король Карл III и Камилла, королева-консорт

Принц Гарри, герцог Сассекский заявил, что супруга короля Карла III, королева-консорт Камилла, оказалась «опасной злодейкой». В беседе с CBS News он обвинил ее в организации медийных «сливов», когда Карл III еще состоял в браке с принцессой Дианой. Таким образом Камилла хотела реабилитировать свой имидж в глазах СМИ, утверждает он.

Она была опасной злодейкой, третьим человеком в их браке. Ей нужно было реабилитировать свой имидж. <...> Вы писали, что она начала кампанию в британской прессе, чтобы подготовить почву для брака. <...> Чем она была опасна? Тем, что ей нужно восстановить свой имидж. <...> Чтобы стать королевой-консортом, из-за этого на улице должны были оставаться люди или тела, — сказал Гарри.

В своей новой книге «Запасной» британский принц написал, что Камилла «принесла его в жертву на свой личный PR-алтарь». Он добавил, что королевская семья каждое утро читает таблоиды, и каждый из опубликованных материалов оставляет «отпечаток в сознании».

Ты будешь это делать, если попадание на первые полосы, благожелательные заголовки, позитивные истории, написанные о тебе, улучшат твою репутацию и повысят шансы на то, что британская публика примет тебя в качестве монарха, — говорит Гарри.

Ранее Daily Mail писал, что принц Гарри вычеркнут из сценария коронации его отца — нового монарха Великобритании Карла III. Вопреки традиции, у него не будет какой-либо официальной роли в церемонии, которая должна состояться 6 мая.

Предполагается, что поводом для этого послужили откровения принца Гарри в книге мемуаров «Запасной», которая должна появиться в продаже 10 января. По словам источника издания, брат Гарри, принц Уильям весьма расстроен содержанием книги и «пылает гневом». Однако мстить Гарри он не собирается и будет «хранить молчание на благо своей семьи и страны».