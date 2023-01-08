Принца Гарри исключили из сценария коронации Карла III

Фото: IMAGO/Paul Marriott/Global Look Press

Принц Гарри, герцог Сассекский

Принц Гарри, герцог Сассекский вычеркнут из сценария коронации его отца — нового монарха Великобритании Карла III, пишет Daily Mail со ссылкой на источник. Вопреки традиции, у него не будет какой-либо официальной роли в церемонии, которая должна состояться 6 мая.

Нарушая традицию, Чарльз откажется от королевских герцогов, преклоняющих колени и отдающих дань уважения монарху. Только Уильям будет исполнять эту роль, — говорится в публикации.

Предполагается, что поводом для этого послужили откровения принца Гарри в мемуарах, которые должны появиться в продаже 10 января. По словам источника издания, брат Гарри, принц Уильям весьма расстроен содержанием книги и «пылает гневом». Однако мстить Гарри он не собирается и будет «хранить молчание на благо своей семьи и страны».

Ранее СМИ опубликовали отрывок из мемуаров герцога Сассекского, в которых он пишет, что ему не разрешили приехать вместе с женой Меган Маркл к умирающей королеве. По словам принца Гарри, таково было решение его отца, которое тот объяснил «бессмысленными и неуважительными» причинами.