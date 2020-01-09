Принц Гарри и его жена Меган Маркл, принявшие решение сложить с себя полномочия членов королевской семьи, перестанут пользоваться финансовыми привилегиями и станут самостоятельно обеспечивать себя. Американский политолог Эндрю Корыбко предположил, какими источниками доходов супруги будут пользоваться.
По его словам, Гарри и Меган решились на такой шаг из-за огромного давления со стороны СМИ и сплетен о личной жизни. Супруги отметили, что намерены «постепенно сформировать новую роль» в рамках института монархии, передаёт телеканал «
Публичные выступления, книги и выступления в СМИ могут обеспечить солидный доход, — сказал политолог.
Корыбко отметил, что принц Гарри и Меган Маркл и так довольно богаты. Кроме того, в случае нужды им, скорее всего, помогут родственники принца.
Ранее NEWS.ru писал о том, что источники в Букингемском дворце сообщили, что королева Великобритании Елизавета II испытывает большое разочарование, узнав о решении своего внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.
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