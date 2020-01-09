https://static.news.ru/photo/860c41f2-32e8-11ea-bf3c-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл и принц Гарри Фото: ALPR/AdMedia/Global Look Press

Принц Гарри и его жена Меган Маркл, принявшие решение сложить с себя полномочия членов королевской семьи, перестанут пользоваться финансовыми привилегиями и станут самостоятельно обеспечивать себя. Американский политолог Эндрю Корыбко предположил, какими источниками доходов супруги будут пользоваться.

По его словам, Гарри и Меган решились на такой шаг из-за огромного давления со стороны СМИ и сплетен о личной жизни. Супруги отметили, что намерены «постепенно сформировать новую роль» в рамках института монархии, передаёт телеканал « 360 ».

Публичные выступления, книги и выступления в СМИ могут обеспечить солидный доход, — сказал политолог.

Корыбко отметил, что принц Гарри и Меган Маркл и так довольно богаты. Кроме того, в случае нужды им, скорее всего, помогут родственники принца.

Ранее NEWS.ru писал о том, что источники в Букингемском дворце сообщили, что королева Великобритании Елизавета II испытывает большое разочарование, узнав о решении своего внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.