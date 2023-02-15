«Придется экономить»: в Европе признали неприятную для ВСУ правду Politico: ВСУ придется экономить боеприпасы из-за истощения западных запасов оружия

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Украинская армия испытывает серьезные проблемы с нехваткой боеприпасов, заявил обозреватель Politico Пол Маклири. В связи с этим ВСУ рано или поздно придется перейти на режим жесткой экономии снарядов.

США уделяют первоочередное внимание помощи украинцам в изменении способов ведения боя, полагаясь не столько на артиллерийские обстрелы, сколько на маневры войск на поле боя, — написал Маклири.

Он отметил, что западные государства все больше обеспокоены способностью восполнять собственные вооружения. По этой причине, натовские инструкторы обучают украинских военных в Европе тактикам с использованием меньшего количества артиллерийских снарядов.

Расход боеприпасов на Украине превысил их производство силами НАТО, заявил на днях генсек Альянса Йенс Столтенберг. Он добавил, что время ожидания производства некоторых типов вооружений возросло с 12 до 18 месяцев. Cтолтенберг назвал сегодняшнюю стадию конфликта на Украине «войной логистики».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц напомнил о поставках Украине зенитных танков Gepard и указал на планирующиеся поставки артиллерийских радаров Cobra и систем ПВО IRIS-T. Канцлер заверил, что поддержка Украины будет продолжаться столько, «сколько это будет необходимо», при этом воздержавшись от эскалации конфликта. Между тем Швейцария отклонила запрос Германии о реэскпорте на Украину боеприпасов для Gepard, обосновав эту позицию традиционным нейтралитетом Берна.