В НАТО признали, что расход боеприпасов на Украине превысил их производство Столтенберг заявил, что расход боеприпасов на Украине сейчас выше их производства

Фото: Li Rui/xinhua/Global Look Press

Расход боеприпасов на Украине превысил их производство силами НАТО, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Он добавил, что время ожидания производства некоторых типов вооружений возросло с 12 до 18 месяцев. Cтолтенберг назвал сегодняшнюю стадию конфликта на Украине «войной логистики».

Сейчас расходуется боеприпасов больше, чем производится. <...> То есть если сегодня заказ будет размещен, вам придется его ждать не год, а полтора, — сказал он.

По словам генсека, страны НАТО знают, как решить проблему в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что Пакистан отправил Украине 10 тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня «Град». По данным индийских журналистов, боеприпасы отправлены морем из порта Карачи в феврале. Январские отправки снарядов пакистанскими фабриками через порт Карачи составили 50 тысяч единиц.

Также стало известно, что Россия производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем западные конкуренты. Информированный источник заявил, что в Вооруженных силах России нет снарядного голода и не будет. По его словам, объем производства всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-миллиметровых снарядов в США.