Пакистан отправил в Киев тысячи снарядов для «Града» Economic Times: Пакистан передал Украине тысячи снарядов для РСЗО «Град»

Фото: MOD Russia/Global Look Press

РСЗО «Град»

Пакистан отправил Украине 10 тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня «Град», сообщает индийское издание Economic Times со ссылкой на источники. По его данным, боеприпасы отправлены морем из порта Карачи в феврале.

Издание отмечает, что в распоряжение Киева снаряды попадут через немецкий порт Эмден. В Economic Times уточнили, что январские отправки снарядов пакистанскими фабриками через порт Карачи составили 50 тысяч единиц.

Также собеседник издания указал на то, что прежде Пакистан просил Москву снизить цену на нефть, при этом «регулярно» отправляя в Киев оружие.

Ранее стало известно, что выручка западных металлургических компаний в 2022 году только за счет заказов со стороны оборонно-промышленного комплекса могла вырасти на 10–20%. Об этом рассказал независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. По его словам, оборонная промышленность США и ЕС увеличила закупки металлопродукции для восполнения парка военной техники, часть которого была отправлена на Украину.