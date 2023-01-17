Источник оценил объемы производства боеприпасов в России Источник РИА Новости: Россия производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем США

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Россия производит в разы больше снарядов крупного калибра, чем западные конкуренты, сообщил РИА Новости информированный источник. Собеседник агентства добавил, что в Вооруженных силах России нет снарядного голода и не будет. По его словам, объем производства всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-миллиметровых снарядов в США.

Снарядного голода в российской армии нет и не предвидится, в том числе с учетом имеющегося запаса боеприпасов, — сказал источник агентству.

Он отметил, что российские оборонные предприятия будут продолжать наращивать выпуск снарядов.

Для начала контрнаступления Украине необходимо получить более 100 западных танков, написала ранее британская газета The Guardian со ссылкой на экспертов лондонского Международного института стратегических исследований. По словам журналистов, несмотря на готовность Великобритании и Польши отправить 14 танков Challenger 2 и роту Leopard, этого будет недостаточно.

В статье отмечается, что Киев запросил 300 танков, но Лондон не может увеличить поставки бронетехники, так как в стране всего насчитывается 227 Challenger 2. В материале издания при этом подчеркивается, что обучение украинских военнослужащих работе с Challenger 2 и Leopard 2 займет от трех до шести недель.