Восемь человек погибли при падении кабины фуникулёра в Италии

Восемь человек погибли в итальянской провинции Пьемонт в результате падения кабины фуникулёра. Ещё 11 были госпитализированы, двое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает альпийская спасательная служба.
Авария произошла в 100 метрах от вершины горы Монтероне высотой в 1,5 тысячи метров. Канатная дорога, по которой двигался фуникулёр, соединяла гору с населённым пунктом Стреза на берегу озера Лаго Маджоре.
В настоящее время на месте ЧП работают спасательные службы.
Ранее сообщалось о падении на западе Украины воздушного шара с пассажирами. Крушение произошло вечером 22 мая недалеко от города Каменец-Подольский в Хмельницкой области, где сейчас проходит фестиваль воздушных шаров «Кубок Подолья». В результате происшествия погиб один человек, ещё пятеро получили травмы.