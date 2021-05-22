Восемь человек погибли при падении кабины фуникулёра в Италии

https://static.news.ru/photo/4fc5ee68-bbc2-11eb-b093-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/emergenzavvf

Восемь человек погибли в итальянской провинции Пьемонт в результате падения кабины фуникулёра. Ещё 11 были госпитализированы, двое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает альпийская спасательная служба.

Авария произошла в 100 метрах от вершины горы Монтероне высотой в 1,5 тысячи метров. Канатная дорога, по которой двигался фуникулёр, соединяла гору с населённым пунктом Стреза на берегу озера Лаго Маджоре.

В настоящее время на месте ЧП работают спасательные службы.

#Verbania #23maggio , caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone decedute, il bilancio Ã¨ provvisorio. Squadre #vigilidelfuoco al lavoro. Sul posto lâelicottero del reparto volo di Varese [13:50 #23maggio ] pic.twitter.com/y4SnbDNNjz — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 23, 2021

Ранее сообщалось о падении на западе Украины воздушного шара с пассажирами. Крушение произошло вечером 22 мая недалеко от города Каменец-Подольский в Хмельницкой области, где сейчас проходит фестиваль воздушных шаров «Кубок Подолья». В результате происшествия погиб один человек, ещё пятеро получили травмы.