https://static.news.ru/photo/d43d5712-735c-11ea-85cc-fa163e074e61_660.jpg Александр Вучич Фото: Shi Zhongyu/Xinhua/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич должен был представить гражданам страны экономические меры помощи в связи с коронавирусом. Однако из-за плохо самочувствия он не смог этого сделать.

Вучич должен был представить эту программу, я от его имени извиняюсь, он чувствует себя сегодня нехорошо, — сообщил министр финансов страны Синиши Мали.

Министр рассказал об этой программе. Он также добавил, что глава государства обратится к общественности в ближайшие 48 часов, передаёт ТАСС.

22 марта власти Сербии ужесточили комендантский час. Теперь его длительность будет составлять 12 часов. Люди смогут перемещаться по городу только при наличии специальных разрешений. Ужесточение комендантского часа предложил ввести президент Сербии Александр Вучич. Подобное решение он аргументировал недисциплинированностью населения. За нарушение порядка сотрудники правоохранительных органов будут забирать граждан в полицейский участок. Также им будет грозить штраф до 150 тысяч динаров.