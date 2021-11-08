Президент Польши созвал срочное совещание в связи с ситуацией на границе

Президент Польши Анджей Дуда созвал совещание по ситуации на границе с Белоруссией. В нём принимают участие премьер страны и главы силовых ведомств, сообщает Бюро национальной безопасности Польши.

В связи с ситуацией на польско-белорусской границе президент Польши Анджей Дуда сегодня в 14.30 (16.30 мск) в BBN встретится с премьер-министром, министрами и главами служб, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Пограничной стражи Польши Катажина Зданович заявила, что все нелегальные мигранты, которые смогут прорваться в Польшу через польско-белорусскую границу, будут возвращены в Белоруссию. По её словам, на данный момент ни один из беженцев не попал на территорию страны.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии обостряется с каждым часом. На появившихся в СМИ кадрах видно, как мигранты разрезают пограничное ограждение. В ответ польские силовики отгоняют их с помощью перцового спрея.

Сегодня многочисленная группа беженцев двинулась в сторону польско-белорусской границы. Они бросали в солдат камни, бутылки и палки. Позднее беженцы, не доходя до белорусского КПП на границе с Польшей, свернули в лес.

Польские власти обвиняют руководство Белоруссии в координации действий беженцев. Сложная ситуация на границе возникла в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.