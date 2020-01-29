https://static.news.ru/photo/2e829356-42a5-11ea-99df-fa163e074e61_660.jpg Франк-Вальтер Штайнмайер Фото: Christian Spicker via imago-images.de/Global Look Press

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предостерёг политиков от использования истории нацистских преступлений для манипуляций с общественным мнением.

Мы должны противостоять инструментализации памяти. Написание истории не должно вестись под кнутом политики. Для этого необходима свобода и открытый обмен между историками. История не должна становиться оружием, — отметил Штайнмайер в речи перед депутатами бундестага.

Президент отметил, что Германия не должна забыть прошлого и помнить уроки Второй мировой войны, ответственными за которую Штайнмайер назвал всех немцев.

Он выступил в немецком парламенте вместе с израильским президентом Реувеном Ривилином на «часе памяти», приуроченном к 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц в оккупированном польском городе Освенцим. В годы войны нам погибли 1,4 миллиона человек, большая часть из которых евреи.

Как писал NEWS.ru, российские власти раскритиковали выступление украинского президента Владимира Зеленского, который назвал сговор СССР и нацистов причиной Второй мировой войны.