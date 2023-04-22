Президент Финляндии ответил на призыв закрыть консульство России на Аландах Президент Финляндии не поддержал идею закрыть российское консульство на Аландах

Фото: IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

Саули Ниинисте

Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал идею закрыть российское консульство на Аландских островах, передает местная телерадиовещательная корпорация YLE. Ранее финские активисты потребовали закрыть консульство, так как это ставит безопасность Финляндии под угрозу и позволяет России вести наблюдение за страной. Глава государства отметил, что гораздо большую угрозу безопасности могло бы нанести наблюдение за территорией через спутники.

Возникает вопрос, а не являются ли сегодня наблюдения через спутники во много раз эффективнее, чем наземные физические наблюдения? В этом смысле роль данного консульства сегодня может быть и не столько велика, как это могло быть в прошлом, — сказал Ниинистё.

Ранее газета Ilta-Sanomat сообщила, что после вступления Финляндии в НАТО местные политики задумались о разрыве соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов. Данная территория имеет статус демилитаризованной с середины XIX века.

В свою очередь российская сторона направила в МИД Финляндии ноту с требованием разъяснить, как действия судебных приставов соотносятся с нормами международного права об иммунитете российской госсобственности.18 апреля из-за санкций ЕС было арестовано здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, а также участок земли, на котором оно находится.