Президент Финляндии исключил возможность немедленной заявки страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё исключил возможность немедленной подачи заявки страны на вступление в НАТО. По его словам, для проведения дебатов по этому вопросу потребуется широкий парламентский консенсус. Финский лидер напомнил, что у страны есть право подать заявку на участие в Североатлантическом альянсе, если того потребует безопасность, сообщает РИА Новости.

Мы видим комментарии, что подавайте заявку сегодня, присоединяйтесь завтра. Но это не может работать в реальном мире, — сказал Ниинистё.

Ранее он сообщил, что обстановка на границе с Россией спокойная, в Хельсинки не опасаются вторжения российских войск. По мнению Ниинистё, у Финляндии в настоящее время нет никаких причин для вступления в НАТО. В свою очередь премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова подать заявку на вступление в Альянс, если остро встанет вопрос о национальной безопасности.

В НАТО ранее осудили военные действия России на территории Украины. В Альянсе призвали РФ немедленно их прекратить и вывести силы с территории соседнего государства.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам страны заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины.