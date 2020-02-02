https://static.news.ru/photo/5bdec0f2-45e0-11ea-9af3-fa163e074e61_660.jpg Керсти Кальюлайд и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против озвученной главой МИДа идеи пересмотреть границу с Россией по Тартускому мирному договору 1920 года, когда РСФСР получила часть современной Псковской области.

Мы должны уважать международный консенсус в отношении того, что послевоенные границы Европы больше не будут перерисовываться. Противоположная риторика создает ненужную путаницу, — цитирует Кальюлайд ТАСС.

При этом президент признала Тартуский мирный договор действующим «как свидетельство о рождении эстонского государства».

Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что границу с Россией нужно пересмотреть по договору 1920 года, в ответ на отрицание насильственного включения Прибалтики в СССР.

Современная российско-эстонская граница закреплена договором 2014 года, но прибалтийские консерваторы не признают документ.