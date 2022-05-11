Президент Чехии разрешил 103 гражданам страны присоединиться к ВС Украины

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Президент Чехии Милош Земан разрешил 103 гражданам республики присоединиться к украинской армии, сообщил в Twitter представитель президента Иржи Овчачек. По его словам, теперь это решение должно быть подписано премьер-министром Петром Фиалой.

Президент республики Милош Земан подписал документ, разрешающий 103 гражданам республики присоединиться к ВС Украины, — говорится в сообщении.

Чешское законодательство запрещает гражданам службу в военных или полувоенных иностранных подразделениях без согласия главы государства. Данное требование распространяется также на иностранцев, имеющих вид на жительство в республике.

Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что граждане других стран, которые приезжают на Украину, чтобы воевать, должны понести ответственность по всей строгости закона. По его словам, жители Донбасса воюют за возможность жить, а эти люди пришли на их территорию, чтобы убивать и зарабатывать. Он назвал наёмников «преступниками» и «нарушителями законов войны».

До этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении наёмников, которые принимают участие в конфликте на Украине на стороне Киева. Тогда речь шла о 75 иностранцах.