Президент Болгарии предупредил о «самоликвидации» Европы Президент Болгарии Радев: затягивание кризиса на Украине грозит Европе самоликвидацией

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что затягивание кризиса на Украине ведёт к тяжёлым экономическим последствиям для Европы. Он добавил, что процесс уже идёт, сообщает телеканал N-TV.

Это будет означать экономическое самоуничтожение Европы. И мы движемся в этом направлении, — подчеркнул болгарский президент.

Он также подверг критике парламент Болгарии, который принял решение об отправке на Украину военно-технической помощи. Это решение Радев назвал рискованным, он считает его «опасным шагом» к вовлечению Болгарии в конфликт.

Ранее стало известно, что 4 мая Народное собрание (парламент) Болгарии подавляющим большинством голосов одобрило оказание как военно-технической, так и гуманитарной помощи Украине. Инициативу поддержали 200 депутатов, против высказались 16, один парламентарий воздержался. Заседание продолжалось пять часов.