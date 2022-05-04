Парламент Болгарии одобрил оказание помощи Украине

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Народное собрание (парламент) Болгарии подавляющим большинством голосов одобрило оказание как военно-технической, так и гуманитарной помощи Украине, передаёт агентство БТА. Инициативу поддержали 200 депутатов, против высказались 16, один парламентарий воздержался. Заседание продолжалось пять часов.

Это решение позволит болгарскому правительству определиться со сроками оказания помощи и её объёмами, учитывая пожелания Украины.

Перед началом заседания парламент Болгарии получил официальный запрос от Киева с просьбой помочь в ремонте военной техники на болгарских предприятиях, поставлять зерно через порт Варны, предоставить гуманитарную помощь, а также усилить сотрудничество в энергетической сфере.

В ходе дебатов в болгарском парламенте обсуждалась проблема поставок оружия на Украину. Глава партии «Возрождение» Костадин Костадинов подчеркнул, что большинство граждан Болгарии (более 80%) выступают против оказания военной помощи Киеву. Парламентарии отмечали, что такие действия превратят страну в участника боевых действий.

Депутаты сошлись во мнении, что отправленное оружие будет убивать, а не способствовать миру.

Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что страна выступает против поставок вооружения Украине. По его словам, болгарская сторона не планирует становиться участником конфликта. Радев выразил обеспокоенность тем, что призывы к миру в последнее время заменяются военной риторикой.