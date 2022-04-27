Президент Болгарии выступил против отправки оружия на Украину

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Болгарский президент Румен Радев сообщил, что страна выступает против поставок вооружения Украине, передаёт ТАСС. Он добавил, что Болгария не планирует становиться участником конфликта. Радев также заметил, что призывы к миру в последнее время заменяются военной риторикой.

Категорическое нет предоставлению Украине военной помощи. Это означало бы шаг к вовлечению Болгарии в этот конфликт. К сожалению, мы видим, что призывы к миру, к скорейшему прекращению конфликта постепенно затухают, а им на смену приходит воинственная риторика, — сказал он

Американский телеканал Fox News ранее обнародовал интервью о событиях на Украине с журналистом Гленном Гринвальдом, который рассказал, как Вашингтон поддерживает Киев.

Автор материала отметил, что в Белом доме специально стараются затянуть конфликт. Поводом послужило решение президента США Джо Байдена о предоставлении нового пакета военной помощи на сумму $800 млн. По словам американского лидера, ВСУ получат артиллерию, бронетранспортёры и вертолёты, другие вооружения.

Критике подвергаются и европейские лидеры. Так, канцлер Германии Олаф Шольц получил открытое письмо от немецких общественных деятелей, в котором они обратились с призывом прекратить поставки оружия Украине. По их мнению, это только затягивает конфликт и не ведёт к мирному дипломатическому урегулированию.